В Самарской области Минтранс планирует обновить требования для эвакуаторов

Вашу машину сколько раз забирали? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники Минтранса намерены обновить требования к компаниям, которые занимаются эвакуацией автомобилей в Самарской области. Проект постановления уже появился на сайте ведомства.

Изменений будет немного. В частности, в Самаре у подрядчика должно быть не меньше трёх штрафстоянок и 10 эвакуаторов. В Тольятти должно быть как минимум 2 стоянки для эвакуированных авто и 5 спецмашин. В остальных муниципалитетах оставят по одной штрафстоянке и одному эвакуатору. Кстати, срок службы спецтехники, используемый для эвакуации, не должен превышать семи лет.

Напомним, что спецмашины не редко становятся причинами ДТП в Самаре. Так, 4 сентября эвакуаторщик уронил автомобиль на другие машины. Этот эпизод попал на видео.

Сейчас в Самаре работают 6 штрафстоянок. Стоимость эвакуации одной машины обойдется автовладельцам в 1900 рублей в Самаре, и в 1740 рублей в других городах области