«Акрон» отобрал очки у лидера ФНЛ «Оренбурга»

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Фото: ФК «Оренбург».

Тольяттинский «Акрон» сотворил сенсацию в матче 10 тура ФНЛ, отобрав очки у лидера лиги «Оренбурга». Матч проходил на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счетом 0:0.

Благодаря этой ничье «Акрон» набрал восьмое очко. После 10 туров тольяттинцы занимают 18-ое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Оренбург» с 26 очками идет на первой строчке. Пока в этом сезоне «горожане» не проигрывали.

Следующий матч «Акрон» должен был провести дома против «Енисея» 23 сентября, однако матч отменили из-за коронавируса в красноярской команде. Скорее всего, тольяттинцам засчитают техническую победу. Таким образом, следующую игру «Акрон» проведет в Нижнем Новгороде 27 сентября против местной одноименной команды.

«Оренбург» в следующем туре сыграет на выезде против «Краснодара-2». Поединок назначен на 23 сентября.