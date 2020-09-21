Глава Самары отказала в строительстве многоэтажки на месте дома, где было стояние Зои

Перед домом, где жила Зоя, в 2012 году установили памятник Николаю Чудотворцу. Фото: Google. Карты.

На сайте городской администрации появилось постановление, подписанное главой Самары Еленой Лапушкиной. Как следует из текста документа, она отклонила проект изменений в правила застройки участка в границах улиц Чкалова и Братьев Коростелевых.

Ранее застройщик ООО «Время плюс» обратился к чиновникам с просьбой изменить статус заинтересовавших его земель. Сейчас это общественно-деловая зона районного значения, а для строительства там многоэтажки участок нужно перевести в зону застройки многоэтажными жилыми домами. «Свечку» планировали строить как раз рядом с домом на ул. Чкалова, 84, который знаменит стоянием Зои.

Напомним, по легенде, девушка Зоя, жившая в этом доме, в 1956 году окаменела с иконой Николая Чудотворца в руках. Недвижимая она простояла 128 дней, а пришла в себя в ночь перед Пасхой. Перед домом даже в 2012 году установили памятник Николаю Чудотворцу.

Местные жители уже голосовали против смены зонирования и, как следствие, строительства в этом месте многоэтажного дома, но гордума, когда к депутатам обратились строители, пошла им навстречу.

19 сентября своим постановлением Елена Лапушкина все вернула на круги своя и в документе даже прописала: «Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой». Станет ли это последним этапом борьбы за этот участок, пока не ясно.

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