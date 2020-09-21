В Самару привезут летающих лис, кенгуру и анаконду

Знакомьтесь: Миха - летучая лиса. Фото: ZooLand

В торговый центр «Амбар» на Южном шоссе в Самаре приезжает выставка экзотических животных ZooLand. У нас в городе они будут впервые, хотя, как сообщается на сайте организации, мини-зоопарк существует уже 22 года - с июня 1998-го.

Организаторы сообщают, что в город привезут около сотни разнообразных и удивительных зверей со всех концов света: летающую лису по имени Миха, лемура Ката по кличке Жак, кенгуру Мусю, гиббона Осю, а также игуан, обезьян, сурикатов, анаконду, говорящих попугаев и многих других.

С питомцами выставки можно будет сфотографироваться, для этого там работает профессиональный фотограф. Выставка пробудет в городе до 1 ноября. Она расположена в ТЦ «Амбар»: вход 2, детская зона.

Все вопросы о работе выставки можно задать по телефону +7 (800) 201-75-16 или в группе ZooLand в соцсетях.