В Китае начнут продавать тольяттинские антисептики

Новые возможности Фото: Евгения ВАСИНА

Предприниматели Самарской области, готовые покорять зарубежные рынки и совершать экспортные поставки, теперь могут получить реальную помощь в этом начинании. Достаточно обратиться в Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Это государственная структура, созданная правительством Самарской области для поддержки бизнеса в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Помощь ЦПЭ предприниматели получают бесплатно. Такой возможностью уже воспользовалась тольяттинская компания «М9 Фарм».

ООО «М9 Фарм» занимается получением наночастиц и созданием инновационных продуктов, аналогов которым нет. Это небольшое предприятие производит более 200 наименований продукции, в том числе антисептик для рук с ионами серебра. Именно он в период пандемии стал наиболее востребованным изделием компании. Еще бы, антисептик тольяттинцев не содержит спирта, не имеет запаха, но надежно защищает от бактерий.

- Наша продукция получила признание на российском рынке, антисептик нашего производства появился во всех аэропортах страны, тогда мы и задумались о том, как выйти на международный уровень, - рассказал директор компании Александр Кондаков. - На первом этапе мы не понимали, какую помощь нам могут оказать, а теперь благодарны за эту поддержку.

Директор компании Александр Кондаков Фото: Евгения ВАСИНА

В ЦПЭ компания получила пакет услуг и приняла участие в программе обучения для выхода на рынок Китая.

- Сейчас «М9 Фарм» продвигается на рынки Востока, стран СНГ, сейчас мы прорабатываем с ними стратегию выхода на рынок Европы, - отмечает директор Центра поддержки экспорта Самарской области Ольга Золотарева. - Мы помогаем в поиске партнеров, подготовке коммерческого предложения и всех презентационных материалов на языке потенциальных заказчиков.

Эффект от такой помощи уже есть. Несмотря на все ограничения и закрытые границы, наши компании активно прорываются на мировую арену.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции. Именно в поддержке предпринимательства и раскрытии экспортного потенциала области - стратегия лидерства региона. По итогам 2019 года губерния заняла шестое место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра. Он был составлен по итогам работы региональных центров поддержки экспорта.

В 2019 году ЦПЭ предоставил услуги 384 предпринимателям, заключил 90 экспортных контрактов и помог наладить поставки в 32 страны. Объем экспорта компаний, получивших поддержку Центра, составил более 41 млн долларов.