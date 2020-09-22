В Самаре родителей научат отпускать детей во взрослую жизнь

В Самаре пройдет бесплатная лекция Анатолия Леденева

Финалист 12-ой "Битвы экстрасенсов" Анатолий Леденев приедет в Самару 24 сентября 2020 года с благотворительным бесплатным проектом, чтобы научить родителей правильным взаимоотношениям со своими детьми. Леденев собирается рассказать о том, как отпустить ребенка во взрослую жизнь, дав ему родительское благословение. По словам автора курса, именно благословение поможет детям получить удачу в жизни, защититься от неприятностей. И это зачастую важнее, чем деньги и подушка безопасности.

- Что вы желаете вашим детям, решать вам! ЭТО ВАШ ВЫБОР! А я решил дать вам знания, чтобы вы радовались успехам детей, а не переживали и расстраивались за них, - отмечает Анатолий Леденев.

Проект состоится при поддержке продюсерского центра Ольги Камышниковой и самарского продюсера Сергея Тюпаева.

Разговор по душам с родителями и детьми состоится 24 сентября в Самаре, в ресторане "Парк" по ул. 22 Партсъезда, 166. Начало в 19.00.