МТС расширила возможности «голосовой» сети в Самарской области

Преимущества VoLTE - более быстрый дозвон, сверхчеткая передача голоса и возможность совершать звонки не прерывая интернет-сессии

ПАО «МТС» сообщает о запуске в Самарской области технологии голосовых вызовов через сеть LTE (VoLTE).

Основными преимуществами технологии VoLTE являются более быстрый дозвон, сверхчеткая передача голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате и возможность совершать звонки не прерывая интернет-сессии. Например, одновременно с разговором по телефону абонент сможет отправлять электронную почту, загружать файлы через мобильный интернет или скачивать «тяжелый» контент – видео в хорошем качестве, презентации, учебные программы и документы в любых форматах. Технология особенно удобна для тех, кто часто использует смартфон как домашний или рабочий Wi-Fi-роутер – теперь можно отвечать на звонки и самому совершать вызовы без опасений, что это помешает остальным подключенным через точку доступа абонентам пользоваться мобильным интернетом МТС на высоких скоростях.

«Мы не только активно строим сеть на территории Самарской области, обеспечивая абонентов качественной связью и делая «ковровым» покрытие в ключевых населенных пунктах региона, но и постоянно внедряем новые технологии. VoLTE – это качественно иной уровень голосовых вызовов, который смогут оценить все владельцы современных смартфонов, активно пользующиеся мобильным интернетом. Наши абоненты в Самарской области уже начали пользоваться новой услугой, и я не сомневаюсь, что они останутся довольны», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Технология VoLTE доступна более чем на двухсот пятидесяти моделях современных смартфонов. Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте компании. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE. Звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные звонки — дополнительно ничего оплачивать не нужно.