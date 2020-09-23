Болельщиков на матч «Крылья Советов» - «Динамо-Брянск» в Самаре повезут на трамваях

В день матча до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на трамваях № 5, 7 и 25 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 23 сентября, на стадионе «Самара Арена» в 19 часов пройдет матч 11 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» - «Динамо-Брянск». Традиционно болельщиков на игру повезут на трамваях.

Так, от улицы Чапаевской до стадиона поедет трамвай № 5. Интервал движения составит 15 минут. От станции метро «Победа» - трамвай № 7. Он будет курсировать каждые 10 минут. А со стороны Безымянской ТЭЦ до «Самара Арены» можно будет доехать на трамвае № 25. Интервал движения — 15 минут.

Как отмечают в мэрии Самары, до начала и после матча также усилят работу автобусов, которые ездят по Московскому шоссе. Для тех, кто решит отправиться на игру на личном транспорте, будут работать бесплатные Северная и Восточная парковки.

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