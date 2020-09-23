Подруга погибшей в Пермском крае девушки рассказала, как ее сбил пьяный самарский чиновник

Ринат Ситдиков признал свою вину и раскаялся. Фото предоставлено Александром Сидоровым

В Пермском крае продолжают решать судьбу чиновника из Самарской области, который 12 июня в городе Кизел сбил насмерть 18-летнюю девушку. Все произошло ночью, Дарья шла вместе со своей подругой по обочине дороги, когда внезапно на них налетел 45-летний водитель автомобиля «Рено» - сотрудник администрации Красноярского района Самарской области Ринат Ситдиков. Как в дальнейшем установит экспертиза, он на момент ДТП был пьян.

Мужчина не стал отрицать свою вину и раскаялся. Как пишет «КП-Пермь», во вторник, 22 сентября, прошло второе заседание по этому делу. На нем зачитали результаты судмедэкспертизы и выслушали показания свидетелей. Подруга погибшей Дарьи, Екатерина, которая была вместе с ней в ту злополучную ночь, рассказала, как все произошло.

- Я шла ближе к дороге по обочине, а Даша чуть дальше. Мы услышали хлопок и повернулись - на нас летела машина. Я успела сделать прыжок вправо, она пролетела в каких-то сантиметрах, меня даже развернуло от ветра, и я закрыла глаза. Когда открыла, передо мной стоял столб пыли, а Даши нигде не было, - рассказала Екатерина. Девушка нашла подругу в траве на обочине дороги в нескольких метрах от места ДТП. Пульса у нее уже не было.

В четверг, 24 сентября, пройдет еще одно судебное заседание. На нем даст показания обвиняемый. Приговор ему вынесут через несколько дней. Мать погибшей девушки, жизнь которой страшная трагедия разделила на до и после, намерена добиться того, чтобы виновник аварии обязательно был наказан.

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