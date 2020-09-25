Отопление в Самаре 2020, последние новости на 25 сентября: батареи стали горячими в 81% соцучреждений

Сейчас тепло в 212 детских садах (это 80% от общего количества в Самаре), в 75 объектах здравоохранения (96%) и в 15 учреждениях опеки и попечительства (88%). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за пятницу, 25 сентября, тепло дали в 67 городских объектов. Всего пока батареи горячие в 292 зданиях социальной сферы. Эти и другие новости про отопление в Самаре на 25 сентября 2020 года рассказываем в нашей заметке.

- Подчеркнем, что в первую очередь тепло подается учреждениям с круглосуточным пребыванием людей и детским садам, - отметили в администрации Самары. - Таким образом, теплоэнергией обеспечено уже порядка 81% первоочередных социальных объектов.

Сейчас тепло в 212 детских садах (это 80% от общего количества в Самаре), в 75 объектах здравоохранения (96%) и в 15 учреждениях опеки и попечительства (88%).

- Подключение идет планомерно, - отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - По динамике виден ежедневный серьезный прирост. Каждый объект - на контроле. У нас сейчас тепло подается уже в 75 объектов здравоохранения из 78, оставшимся – это два здания кардиоцентра и инфекционное отделение больницы на улице Советской Армии - мы вплотную занимаемся.

Что касается объектов опеки и попечительства, то тепло дали в 15 из 17. Отопление в Дом ребенка на 18 км Московского шоссе планируют дать в ближайшее время, в субботу, 26 сентября, для этого разожгут котельную. С Домом ребенка «Ровесник» пока ничего не ясно.

- Вопрос с этим объектом будем решать завтра – запланирована встреча со специалистами техслужбы, будем принимать решение. Надеюсь, в понедельник и на этом объекте появится тепло, - сказал Василенко.