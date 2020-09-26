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Сердца больше нет: в Самаре вернули прежний облик испорченному муралу Покраса Лампаса

Вандал, который нарисовал сердце на уличном произведении искусства так и не объявился
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Вандал испортил мурал спустя несколько дней посде его создания

Вандал испортил мурал спустя несколько дней посде его создания

В минувшую пятницу, 25 сентября, в Самаре восстановили мурал известного уличного художника Покраса Лампаса. Новое произведение каллиграфофутуриста из Санкт-Петербурга искусства появилось на стене на Маяковском спуске самарской набережной в рамках фестиваля «Samara Ground 2020».

Однако уже через несколько дней картина оказалась испорчена. Неизвестный молодой человек с помощью аэрозольного балончина нарисовал поверх нее одно из самх популярных любительских граффити — сердце.

Самарцы не оценили романтический жест. Добровольцы сразу принялись восстанавливать мурал и в пятницу стерли с него незапланированное автором сердце. Вандал, которые его нарисовал, так и не появился с извинениями. Сейчас его разыскивают.