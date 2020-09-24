Вандала, который испортил работу Покраса Лампаса в Самаре, собираются искать с помощью полиции

Неизвестный нарисовал на работе художника сердце, пронзенное стрелой. Фото: instagram.com/pokraslampas.

В Самаре ищут вандала, который испортил работу известного российского художника Покраса Лампаса на Маяковском спуске набережной. К поискам собираются подключить полицию. Об этом сообщают организаторы арт-проекта Samara Ground 2020, в рамках которого Покрас и нарисовал свой мурал.

- Мы обращаемся ко всем нашим подписчикам с просьбой сделать репост, чтобы постараться найти этого горе-художника. Также мы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проследили по камерам внешнего наблюдения за маршрутом следования этой компании, предоставили нам фотографию вандала, а также рассмотрели вопрос о возбуждении дела по статье «Хулиганство», - говорится в сообщении, опубликованном в паблике Samara Ground 2020 ВКонтакте.

Также художники города намерены очистить работу Покраса Лампаса.

- Наша команда сделает все возможное, чтобы восстановить картину Покраса и смыть хулиганскую мазню. Именно на такие случаи все парапеты подпорной стенки после их росписи были покрыты тройным слоем лака, - уверяют организаторы арт-проекта.

Напомним, неизвестный нарисовал на работе художника сердце, пронзенное стрелой, а затем ушел вместе с компанией приятелей в сторону бассейна ЦСКА. Выходка вандала попала на видео, которое репостнул в своем инстаграме Покрас Лампас.

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