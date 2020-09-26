Александр Кокорин высказался о ходе матча «Спартак» - «Тамбов» в перерыве встречи

Это первая игра Александра Кокорина за «Спартак», которую он начал с первых минут. Фото: ФК "Спартак" (Москва).

Форвард «Спартака» Александр Кокорин в перерыве матча 9 тура РПЛ против «Тамбова» высказался о ходе поединка. Счет в игре после первых 45 минут так и не открыт. Кокорин считает, что гол «Спартака» - это дело времени.

- Нам нужно продолжаться играть в том же темпе и создавать моменты, - сказал нападающий в эфире «Матч. Премьер». - Мы ждали, что «Тамбов» будет больше играть от обороны. Знали, что сзади они играют компактно. Но у «Спартака» были подходы, был один подход у меня. В моменте, когда попал в штангу, мне показалось, что мяч укатывается из штрафной. Попасть по воротам в том моменте было сложно.

Это первая игра Александра Кокорина за «Спартак», которую он начал с первых минут. Прямую трансляцию встречи красно-белых и «Тамбова» смотрите на сайте kp.ru