Наставник «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу отменного гола в матче с «Тамбовом»

Доменико Тедеско подвел итоги матча с «Тамбовом». Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал отмененный гол в мате девятого тура чемпионата России по футболу против «Тамбова».

- Я рад, что отмененный гол Понсе не повлиял на исход матча. Это была отличная атака – Айртон набрал скорость, ушел от игрока «Тамбова», сделал отличную передачу на Понсе. На счет того, что гол не засчитали – не хочу это комментировать, - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник «Спартака» прокомментировал ход встречи с «Тамбовом».

- Против такой команды нужно терпение. «Тамбов» обороняется глубоко. Считают, что сегодня сыграли замены. Игроки, которые вышли в нападение, усилили игру, - отметил наставник красно-белых.

Напомним, игра «Спартака» и «Тамбова» завершилась победой красно-белых 2:0. Дубль в поединке оформил Лукас Айртон.