Тедеско объяснил, почему Соболев не вышел в стартовом составе «Спартака» на игру с «Тамбовом»

Соболев начинает второй матч подряд на скамейке. Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Александр Соболев не вышел с первых минут в составе «Спартака» в матче с «Тамбовом» из-за недомогания, которое испытывал на неделе. Об этом после игры рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

- Футболист должен одинаково хорошо играть и когда выходит в стартовом составе, и когда выходит на замену. Сейчас у нас качественный подбор нападающих. Выбор стартового состава обусловлен тем, как ребята работают на протяжении недели. У Александра [Соболева] были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому он не в старте, - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Что касается того, выйдет ли Соболев в следующей игре в стартовом составе, главный тренер «Спартака» ничего конкретно не ответил.

- Ребята должны своей работой доказать, что достойны выйти в следующей игре, - сказал Тедеско.

Напомним, встреча «Спартака» и «Тамбова» прошла 26 сентября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой красно-белых 2:0. Дублем отметился Айртон.

Следующий матч «Спартак» проведет 3 октября против «Зенита» на «Открытие Арене» в Москве.