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Главный тренер «Спартака» сделал заявление о трансферах клуба после победы над «Тамбовом»

По словам Доменико Тедеско, им нужно усилить одну позицию
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Тедеско сказал, что до конца трансферного окна нужно подписать правого защитника. Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Тедеско сказал, что до конца трансферного окна нужно подписать правого защитника. Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что до закрытия трансферного окна команде нужно усилить одну позицию. Сделал он это на послематчевой пресс-конференции после игры с «Тамбовом».

- Нам нужно усилить правый край защиты. Мы прикладываем все усилия, чтобы осуществить этот трансфер, - сказал Тедеско.

Напомним, игра «Тамбов» - «Спартак» прошла 26 сентября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Дублем отметился Лукас Айртон.

Следующий матч «Спартак» проведет дома 3 октября против «Зенита».