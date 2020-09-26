В руководстве «Спартака» сделали заявление перед битвой с «Зенитом»

После 9 туров «Спартак» идет на 1 месте в турнирной таблице РПЛ. Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал выступление команды в этом сезоне перед игрой с «Зенитом». По его словам, красно-белые набрали неплохой ход.

- У нас неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц. Глушенков чувствует себя нормально, посмотрим, как будет восстановление. Ещенко молодец, будет проводить еще больше матчей. Чемпионский курс? Давайте говорить об этом после 30-го тура, а пока потихоньку двигаемся вперед. На сегодняшний день команда и Тедеско делают все правильно, мы держимся все в одном направлении, - приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» 26 сентября обыграл в Саранске «Тамбов». Победу красно-белым принес дубль Айртона.

Игра с «Зенитом» пройдет 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.