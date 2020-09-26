После матча со «Спартаком» наставник «Тамбова» раскрыл тему личного разговора с Доменико Тедеско

Дуэль Первушина (на фото) и Тедеско завершилась победой последнего. Фото: ФК «Тамбов»

Главный тренер «Тамбова» после игры со «Спартаком» в девятом туре РПЛ рассказал, о чем они говорили с наставником красно-белых Доменико Тедеско перед началом встречи.

- С Доменико мы общались и после прошлой игры. У нас ложилась взаимная симпатия. Я сказал ему, что «Спартак» - это другая команда, хотя никаких приобретений не было. Он выказал комплименты в адрес нашего клуба, - сказал Первушин во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, игра «Тамбов» - «Спартак» прошла на домашнем стадионе «волков» «Мордовии Арене» в Саранске и завершилась победой красно-белых 2:0. Дублем отметился Айртон.

В следующем матче чемпионата страны «Спартак» встретится с «Зенитом» в Москве 3 октября. «Тамбов» в этот же день сыграет с тульским «Арсеналом» в Саранске.