В Самаре вынесли приговор судебному приставу, которая списала жителям Самарской области штрафов на 15,8 млн рублей

Судьбу судебного пристава решали в Железнодорожном районном суде Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор Елене Дедовой. Ее судили за совершение служебного подлога и превышение должностных полномочий.

На момент совершения преступления она занимала пост старшего судебного пристава межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре. По версии следствия, она отметила более 18,5 тысяч исполнительных производств как исполненные, чтобы отчитаться о проделанной работе: таким образом, ее отдел якобы взыскал в пользу государства 15,8 млн рублей.

Предположительно, через некоторое время она бы вновь вернула статус «исполненных» взысканий в «неисполненные», чтобы запустить их в работу, но не успела, потому что была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Весной женщину отдали под суд. По итогам судебного следствия гособвинение запросило ей 3 года условного лишения свободы. Суд смягчил и это наказание.

Как сообщает областная прокуратура, Елену Дедову в итоге признали виновной и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком еще год. Также ее лишили права занимать должности в органах власти на протяжении года.

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По версии следствия, тысячи штрафов за нарушения ПДД были оплачены формально лишь для того, чтобы сделать план и получить премии (подробности)