Самарские электроэнергетики помогли коммунальщикам справиться с последствиями аварий на теплосетях

Энергетики успешно выполнили свою часть работ - запитали мобильные тепловые установки от распределительных сетей

В Самаре в преддверии отопительного сезона прошла противоаварийная тренировка, в которой приняли участие специалисты диспетчерских служб и оперативные бригады Самарской сетевой компании, ресурсоснабжающих организаций, коммунальные службы и администрации районов. Отрабатывался порядок взаимодействия при ликвидации аварий в системах энергоснабжения в отопительный период – от получения от жителей сигнала об отсутствии тепла и электроэнергии, его обработки и передачи дежурно-диспетчерскими службами до направления бригад на переключение потребителей на резервные источники питания и разворачивания мобильных котельных для теплоснабжения социально значимых объектов.

По одной из легенд тренировки, при температуре воздуха -20 градусов из-за технологического нарушения на Самарской ТЭЦ произошло отключение отопления и горячего водоснабжения потребителей Кировского района, в том числе ГБУЗ СО «СГКБ № 2 им. Н.А. Семашко». Для подачи тепла во все корпуса больницы была подключена мобильная блочно-модульная котельная, электроснабжение которой обеспечила бригада ССК. Электроэнергетики запитали установку от подстанции, расположенной на территории медучреждения.

Согласно второй легенде, из-за отказа оборудования на Безымянской ТЭЦ без отопления осталась школа № 147 в поселке Зубчаниновка. Учебной задачей специалистов «ССК» было подключение передвижного теплового пункта к воздушной линии электропередачи.

Все участники противоаварийной тренировки сработали оперативно, увеличив слаженность своего взаимодействия на случай возникновения проблем в системе энергоснабжения Самары в будущий отопительный период.