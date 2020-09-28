Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» прошел в новом формате

Фестиваль "Русь. Эпоха Объединения" воспроизводит события битвы при Кондурче, которая состоялась 18 июня 1391 года Фото: Предоставлено организаторами

27 сентября в Самарской области прошел фестиваль «Русь. Эпоха Объединения», который частично воспроизводит события средневековой битвы при Кондурче. Она состоялась 18 июня 1391 года, на поле боя встретились войска хана Золотой Орды Тамерлана и самаркандского эмира Тимура (Тамерлана).

Задумывалось, что гости фестиваля вместе с организаторами и актерами смогут примерить на себя одежду, похожую на историческую, подержать в руках арбалеты, луки и даже мечи. Однако за день до мероприятия организаторы объявили, что посещение площадки ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией.

Те, кто не смог поехать на фестиваль и поучаствовать в нем лично, могли смотреть за всем в онлайн-формате. Те же счастливчики, которые все же попали на территорию, кроме собственно участия в битве, могли также поучаствовать в мастер-классах, попробовать разнообразную национальную кухню, а также купить себе сувениры на ярмарке мастеров.

- В организации фестиваля помогали ведущие историки и эксперты международного уровня из Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ. На фестивале также провели круглый стол для укрепления дружбы и взаимопонимания стран ближнего зарубежья, - говорят организаторы. - Проект реализуется с использованием гранта президента России.

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