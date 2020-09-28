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Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» прошел в новом формате

Посетителям неожиданно предложили посмотреть на все со стороны - online
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Фестиваль "Русь. Эпоха Объединения" воспроизводит события битвы при Кондурче, которая состоялась 18 июня 1391 года

Фестиваль "Русь. Эпоха Объединения" воспроизводит события битвы при Кондурче, которая состоялась 18 июня 1391 года

Фото: Предоставлено организаторами

27 сентября в Самарской области прошел фестиваль «Русь. Эпоха Объединения», который частично воспроизводит события средневековой битвы при Кондурче. Она состоялась 18 июня 1391 года, на поле боя встретились войска хана Золотой Орды Тамерлана и самаркандского эмира Тимура (Тамерлана).

Задумывалось, что гости фестиваля вместе с организаторами и актерами смогут примерить на себя одежду, похожую на историческую, подержать в руках арбалеты, луки и даже мечи. Однако за день до мероприятия организаторы объявили, что посещение площадки ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией.

Те, кто не смог поехать на фестиваль и поучаствовать в нем лично, могли смотреть за всем в онлайн-формате. Те же счастливчики, которые все же попали на территорию, кроме собственно участия в битве, могли также поучаствовать в мастер-классах, попробовать разнообразную национальную кухню, а также купить себе сувениры на ярмарке мастеров.

- В организации фестиваля помогали ведущие историки и эксперты международного уровня из Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ. На фестивале также провели круглый стол для укрепления дружбы и взаимопонимания стран ближнего зарубежья, - говорят организаторы. - Проект реализуется с использованием гранта президента России.

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