На ярмарки обещают привезти продукцию даже из Республики Марий Эл Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году в Самаре открылась новая сезонная сельскохозяйственная ярмарка - на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Она работает ежедневно с 8 утра до 7 часов вечера.

Кроме того, в городе уже начали работать еще четыре продовольственные ярмарки:

- перед «Агропарком» (Волжское шоссе, 106) - с пятницы по воскресенье, с 9.00 до 18.00;

- на парковке ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) - ежедневно с 10.00 до 20.00;

- возле музея имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) - с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

- перед ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод (ул. 4-й Квартал, 9) - с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

На ярмарки обещают привозить продукцию не только местных производителей, но и из Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей, а также из Республики Марий Эл.

Для торгующих пенсионеров выделены бесплатные места. Сельхозпроизводителям, которые хотят принять участие в ярмарке, предлагают звонить в МП «Ярмарки Самары» по телефону 8 (846) 332-14-97.

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