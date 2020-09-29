В самарском ночном клубе полицейские поймали двух мужчин с наркотиками

Отыскать запрещенные вещества у подозреваемых помогли собаки Фото: принтскрин видео.

Самарские полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков регулярно проводят проверки мест, где отдыхают горожане. С начала 2020 года, с учетом действия ограничительных мер, было проведено 6 таких мероприятий. Они оказались весьма результативными.

- В ходе одного из рейдов сотрудники 5 отдела УНК, совместно с кинологами, отрядом спецназа "Гром" и представителями администрации задержали в клубе двух мужчин - 35 и 36 лет. При себе у них были запрещенные вещества, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

По словам полицейских, у одного из фигурантов изъяли 3,75 грамма мефедрона, у второго - 0,54 грамма марихуаны и 0,7 граммов синтетического наркотика. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ. Расследование продолжается.