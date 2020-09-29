В Самаре мужчина застрелил отца девочки, которую он охранял

Владимир Голубков уверяет, что просто защищался Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре следователи закончили разбираться с уголовным делом 39-летнего Владимира Голубкова. Ему вменяют убийство в поселке Мехзавод. Как считают силовики, 19 января этого года он застрелил 36-летнего Владимира Слепухина.

Напомним, что все произошло в жилом массиве Березовая аллея. Голубков там работал охранником у местной бизнес-леди Виктории К. - бывшей жены Слепухина. Последний частенько приезжал «проведать» 5-летнюю дочь, скандалил с экс-супругой, и ей это не нравилось. Один из таких визитов закончился трагедией. Мужчину убили из «Сайги-410».

Голубков уверяет, что просто оборонялся. Потерпевший якобы был не один, вел себя агрессивно, поэтому у него и не оставалось выбора. Сейчас расследование завершено. Как сообщили в прокуратуре Красноглинского района, обвинительное заключение по делу уже утверждено и его передают в суд.

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