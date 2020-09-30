Ночью в Самаре пожарные тушили полыхающий склад на XXII Партсъезда

Пожарные справились с огнем в течение часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на среду, 30 сентября, сотрудники МЧС тушили крупный пожар в Советском районе Самары. За несколько минут до полуночи загорелся металлический склад на улице XXII Партсъезда, 1В.

- Вызов поступил в 23:52 29 сентября. По приезду было установлено, что огонь охватил территорию в 200 кв. метров. Был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. Была угроза распространения пламени на соседние здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В дальнейшем площадь пожара увеличилась до 250 кв. метров. Ликвидировать открытое горение сотрудникам экстренной службы удалось в 00:47 30 сентября. На месте работали 103 человека и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 71 человек и 22 спецмашины. К счастью, никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, пока не известно.

Напомним, что в минувшие выходные в Самаре тоже горел крупный склад. На Заводском шоссе пожарные тушили ангар с материалами для пластиковых окон. Это происшествие тоже обошлось без пострадавших.