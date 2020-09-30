Самарский дом, где произошло стояние Зои, признали объектом культурного наследия

Ранее власти города запретили сносить дом, где было стояние Зои, и построить на этом месте многоэтажку. Фото: Google. Карты.

Легендарный дом на улице Чкалова в Самаре, где, как считается, произошло стояние Зои, попал в список объектов культурного наследия. Перечень составило управление государственной охраны культурного наследия региона. Теперь в доме, с которым связана легенда о стоянии Зои, собираются организовать музей.

Всего в списке новых объектов культурного наследия два здания. Вместе домом из легенды туда внесли здание Дома профсоюзов на Волжском проспекте. Все из-за мозаичного панно «Революция и социалистическое строительство» Вячеслава Герасимова на его стенах.

Напомним, знаменитое стояние Зои якобы произошло в середине 50-х годов. По легенде девушка по имени Зоя Карнаухова устроила танцы с иконой Николая Чудотворца в новогоднюю ночь. Как только девушка прижала икону к груди, то застыла и вросла в пол. Сдвинуть с места ее никто не мог, как и забрать из рук икону. Так Зоя простояла 128 дней до Пасхи, а на третий день праздника умерла.

Ранее «КП-Самара» писала, что власти города запретили сносить дом, где было стояние Зои, и построить на этом месте многоэтажку.