Экс-главу самарского фонда капремонта могут отправить в колонию на 15 лет

Михаил Архипов возглавил Фонд капремонта Самарской области в 2017 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районном суде заканчивают рассматривать уголовное дело братьев Архиповых. Михаил и Алексей Архипов родились в один день - 4 апреля 1981 года, но Михаил в 2017 году возглавил самарский Фонд капремонта, а Алексей отправился работать управляющим в супермаркет.

Правда, на скамье подсудимых они оказались вместе: по версии следствия, оба брата участвовали в семейном подряде, связанным с вымогательством денег у компаний, которые желали бы отремонтировать многоквартирные дома жителей Самарской области.

Братьям вменили 22 преступления, связанным с коммерческим подкупом и посредничеством: предположительно, чтобы получить подряд от Фонда капремонта коммерсантам приходилось поделиться прибылью с Михаилом Архиповы, который тогда стоял у руля, деньги при этом передавались через Алексея Архипова.

По версии следствия, Алексей Архипов помогал своему брату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело братьев Архиповых в суде рассматривали на протяжении 10 месяцев, гособвинение в итоге посчитало их вину доказанной и запросило Михаилу Архипову 15 лет "строгача", а его брату - 10 лет колонии общего режима. Также прокуратура просит взыскать с них штрафы в доход государства: с Михаила - 200 млн рублей, с Алексея - 150 млн рублей.

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