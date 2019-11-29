"Дети растут без отца": экс-глава самарского фонда капремонта и его брат встретят новый год в СИЗО

Одна судьба на двоих

Михаил и Алексей Архипов родились в один день - 4 апреля 1981 года, однако друг на друга они абсолютно не похожи. Михаил, возглавлявший Фонд капремонта, выглядит моложе своих лет, он уверен в себе, с хорошо поставленной речью и отличной фигурой. Его брат Алексей на момент задержания был управляющим в супермаркете, от повышенного внимания к своей персоне ему очевидно не по себе, он смущенно краснеет и слегка горбится, скрывая небольшой животик.

На двоих братьям вменяют 22 преступления: Михаила обвиняют в коммерческом подкупе, а его брата - в посредничестве в коммерческом подкупе. Сумма ущерба превысила 36 млн рублей.

По версии следствия, Михаил Архипов брал откаты с подрядчиков: мол, хотите зарабатывать на капитальном ремонте жилых домов в Самаре и области, извольте делиться частью прибыли, тогда и деньги вовремя получать будете и не услышите претензий в свой адрес по качеству выполненных работ.

Михаил Архипов просил отпустить его домой помогать жене с детьмиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие (кто конкретно, узнаем во время судебного следствия) на такие условия соглашались и передавали деньги Михаилу Архипову через посредника - его брата Алексея.

Однако один из коммерсантов в прошлом году воспылал праведным гневом и отправился в поисках справедливого возмездия к сотрудникам ФСБ. Чекисты в итоге задержали братьев Архиповых с поличным 31 июля 2018 года, с момента задержания оба содержатся в СИЗО.

Свою вину за год расследования они так и не признали, что не помешало сотрудникам регионального Следственного комитета в ноябре этого года завершить расследование и направить это уголовное дело в суд.

Послаблений не будет

Сегодня прокуратура просила продлить арест обоим Архиповым на время судебного следствия. Братья же, которые провели в СИЗО уже год и четыре месяца, просили отпустить их хотя бы под домашний арест.

- Следствие закончено, повлиять на него я уже никак не могу, бежать некуда, у меня здесь, в Самаре, жена и трое детей, младшему ребенку чуть больше года, супруге сложно справляться, ей нужна помощь, - рассказал суду Михаил Архипов. – У меня исключительно положительные характеристики, много наград, в том числе от Правительства Самарской области, плюс 300 или 400 благодарностей от жителей региона, неужели все это ничего не стоит?

Алексей Архипов в СИЗО провел уже один год и четыре месяцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексей Архипов красноречием не отличается, грамотами с подписями первых лиц города и области похвастаться не может, так что за него в суде сегодня заступалась адвокат Людмила Деньгова:

- Он не скрывался от следствия, ранее не судим. В семье двое детей, и они растут без отца, это негуманно.

Гуманно или нет, суд, выслушав обе стороны, постановил продлить арест обоим Архиповым до 30 января.

Поблажек во время этого процесса очевидно не будет не только для подсудимых, но и для их адвокатов: Алексей Ковалев, который лишь в октябре взялся защищать Михаила Архипова, просил дать ему пару месяцев, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела - это целых 53 тома.

Прокуратура заявила, что на все про все защитнику должно хватить недели. В зале суда повисла зловещая тишина.

В последний раз Архиповым откат передали мечеными купюрамиФото: Архив КП

Судья, немного подумав, назначила следующее заседание на пятницу, 13 декабря - к этому времени адвокаты обоих подсудимых должны изучить все необходимые документы.

- Мы намерены вести строгий учет времени, которое адвокаты будут тратить на ознакомление с материалами дела, - строго посмотрела на них судья Любовь Морозова. - У нас уже это выработано: когда пришли, когда ушли и сколько томов прочитали, - все это мы зафиксируем.

На этом и порешили. Следующее заседание запланировано на пятницу, 13-е. Прокурор должен будет огласить обвинительное заключение, а братья Архиповы - признать или нет предъявленные им обвинения.

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