Тольяттинских врачей научат, как проводить уникальные операции детям

Илья Захаров проведет мастер-класс и впоследствии его тольяттинские коллеги смогут оперировать детей самостоятельно. Фото: предоставлено БФ "ЕВИТА"

Уже завтра, 1 октября, в Тольятти приедет Илья Захаров - врач-эндоскопист Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Столичный специалист будет обучать городских врачей ставить гастростомы тяжело больным и неизлечимым детям, которых так сложно накормить обычной пищей.

Гастростома - это отверстие в животе пациента, через которое его можно кормить напрямую, если у человека есть проблемы, скажем, с глотательным рефлексом.

- Это уже третий приезд Ильи Захарова в Самарскую область, - рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест, организовавшая визит московского врача. - В 2018 году он провел мастер-класс в детской областной больнице им Ивановой, а в прошлом году - в больнице имени Середавина.

Тольяттинские врачи пока не умеют проводить подобные манипуляции, Илья Захаров покажет им, как это делать на примере трех маленьких пациентов. Всего же за его плечами - более 400 подобных операций.

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