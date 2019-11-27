В Самарской области открылись первые паллиативные палаты для детей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-27T16:33:07+03:00

До этого были только отдельные койки в общих палатах

Изменить размер текста: A A

Вчера в Самаре и Тольятти открылись отдельные палаты для неизлечимо больных (паллиативных) детей. В Самаре они появились в детском отделении больницы им.Середавина, в Тольятти - в городской детской больнице №1.

- В каждой палате есть все, что нужно: прикроватный столик, специальное сидение для детей-инвалидов, радионяня для связи с постом медсестры, радио, телевизор, шторы "блэкаут", даже сушилка для белья, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" руководитель благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест, которая и реализовала этот проект. - Мы постарались сделать все так, чтобы палата действительно меньше всего напоминала больницу, и мне кажется, у нас это получилось.

Раньше в самарских больницах паллиативных детей размещали в обычных палатах, что могло создавать значительные неудобства. Теперь ребята могут со своей мамой бесплатно с комфортом разместиться отдельно ото всех.

Руководство фонда пока собирает отзывы о функциональности и удобстве размещения маленьких пациентов и обдумывает новый проект - возможно, в следующем году, получится открыть подобные палаты в сельских больницах.

Фото предоставлено БФ "ЕВИТА"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Думали бронхит, оказалось рак: мальчик из Самары надеется дожить до трансплантации легких

Коле Бердникову 11 лет, из них последние 4 года он дышит благодаря крошечному остатку легкого, остальное съела малоизученная в России болезнь (подробнее)

"Ей не давали и года жизни": Машу после приговора медиков бросила мама, но она 15 лет живет ради бабушки

Девочка очень любит Стаса Михайлова и даже признавалась ему в любви на видео. А еще Маша мечтает поправиться (подробнее)

«Он мог только лежать и ждать смерти»: 80-летние пенсионеры забрали из пансионата внука, от которого отказалась родная мать

Алексей 10 лет назад вступился за девушку, получил удар в висок и уже больше не встал. Но надежда есть (подробнее)

"Мой сын улыбается с небес": Родители мальчика, убитого током на рыбалке, начали спасать других детей

Деньги для Рината, которого ударило током на рыбалке, собирали всем миром. Но мальчик умер от ожогов в больнице (подробнее)

«С того света его вытащили чудом»: в Самаре после операции 4-летний ребенок разучился двигаться и разговаривать

Сейчас Диме Липашеву 8 лет. И уже четвертый год мальчик отчаянно борется за жизнь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU