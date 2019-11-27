2019-11-27T16:33:07+03:00
Здоровье

В Самарской области открылись первые паллиативные палаты для детей

До этого были только отдельные койки в общих палатах
Александра БУДАЕВА
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Фото предоставлено БФ "ЕВИТА"Фото предоставлено БФ "ЕВИТА"
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Вчера в Самаре и Тольятти открылись отдельные палаты для неизлечимо больных (паллиативных) детей. В Самаре они появились в детском отделении больницы им.Середавина, в Тольятти - в городской детской больнице №1.

- В каждой палате есть все, что нужно: прикроватный столик, специальное сидение для детей-инвалидов, радионяня для связи с постом медсестры, радио, телевизор, шторы "блэкаут", даже сушилка для белья, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" руководитель благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест, которая и реализовала этот проект. - Мы постарались сделать все так, чтобы палата действительно меньше всего напоминала больницу, и мне кажется, у нас это получилось.

Раньше в самарских больницах паллиативных детей размещали в обычных палатах, что могло создавать значительные неудобства. Теперь ребята могут со своей мамой бесплатно с комфортом разместиться отдельно ото всех.

Руководство фонда пока собирает отзывы о функциональности и удобстве размещения маленьких пациентов и обдумывает новый проект - возможно, в следующем году, получится открыть подобные палаты в сельских больницах.

Фото предоставлено БФ "ЕВИТА"

Фото предоставлено БФ "ЕВИТА"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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