Стали известны подробности ДТП на 22 Партсъезда в Самаре, где МАЗ переехал пешехода

Пожилой мужчина переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода

Погибшим в ДТП на ул. 22 Партсъезда в Самаре, которое произошло в среду, 30 сентября, стал 87-летний пенсионер. Он переходил дорогу в неположенном месте, при этом неподалеку находился пешеходный переход, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в 13:40. Пенсионер попал под колеса грузовика МАЗ, который в тот момент ехал без груза. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда автомобиля скорой помощи.

Как отмечали очевидцы, несмотря на наличие там пешеходного перехода, люди часто переходят дорогу в неположенном месте, в результате чего возникают подобные происшествия. Даже после ДТП, пока погибший еще находился на проезжей части, люди продолжали переходить в этом месте дорогу.