Огонь распространялся очень быстро Фото: соцсети

Вечером 3 октября в Красноглинском районе Самары произошло ЧП. Примерно в 19:30 в лесу в районе горы Барсук начался пожар. По словам очевидцев, пламя распространялось очень быстро.

- Горели листва и кустарник на площади 500 кв.м. Тушили пожар 10 ранцевыми огнетушителями и подручными средствами. Угрозы распространения не было, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

На месте событий работали 111 человек и 34 единицы техники. Лишь рано утром в воскресенье, 4 октября, пожар, охвативший площадь 7 га, локализовали. Сейчас спасатели продолжают заниматься ликвидацией огня.