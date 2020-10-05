В Самаре умер известный культурный обозреватель Валерий Иванов

Валерий Иванов был автором более 5 тыс. публикаций в сфере культуры Фото: Андрей КУРОЧКИН

В Самаре в возрасте 81 года умер журналист, культурный обозреватель Валерий Иванов. О его смерти стало известно в понедельник, 5 октября.

Валерий Иванов был членом Союза журналистов России, Союза театральных деятелей России, Международного творческого союза музыкальных деятелей. В культурной журналистике работал с 1970-х годов.

Он был автором более 5 тыс. публикаций на тему культуры, лауреатом российских и международных конкурсов, обладателем бронзовой медали Фонда Ирины Архиповой. Он работал на крупнейших международных фестивалях и конкурсах, около 15 лет возглавлял отдел культуры в газете «Самарские известия».

Валерий Семенович проходил лечение в больнице имени В.Д. Середавина. В настоящее время причины смерти не сообщаются.