В Самаре появился мурал, посвященный жизни в период после коронавируса

Рисунок посвящен периоду постковида, когда все смогут дышать полной грудью. Фото - правительство Самарской области

Новый мурал, посвященный жизни в период после коронавируса, появился в Самаре на фасаде дома № 317 по улице Ново-Садовой. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Автором рисунка стала победитель регионального этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART» Оксана Гладкова. Ее эскиз был выбран из 19-ти работ, присланных на конкурс. Как рассказала художница, она изобразила окно в посковидный период, «когда мы все сможем дышать полной грудью и чистыми легкими».

Дом, куда нанесен рисунок, был выбран из-за его удачного расположения. Мурал хорошо виден с Ново-Садовой, его заметят пешеходы, водители автомобилей и пассажиры общественного транспорта.

Теперь рисунок будет представлен в финале фестиваля, где поборется с 13 другими арт-объектами, которые победили на других региональных этапах.

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