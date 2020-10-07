Копию парижского памятника героям Первой мировой войны предложили установить в Самаре

Памятник посвящен воинам полка, сформированного в Самаре. Фото - wikipedia

Руководитель межрегионального патриотического фонда содействия безопасности «Каскад» Александр Еремкин во время приема граждан, который проводил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, предложил установить в Самаре копию парижского памятника героям Первой мировой войны.

Памятник посвящен воинам 2-го Особого пехотного полка Экспертного корпуса. Этот полк был сформирован в Самаре и направлен на Западный фронт в помощь французским войскам.

В качестве предполагаемого места установки называется набережная, площадка у завода ЗИМ напротив проспекта Масленникова или музей ПриВо. Средства на реализацию проекта планируется собрать через краудфайндинговую площадку или получить бюджетный грант.