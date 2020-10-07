На Новокуйбышевском шоссе уберут защитные экраны, перекрывшие подъезды к домам

Просьбы жителей будут удовлетворены, экраны уберут, съезды при строительстве учтут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Новокуйбышевском шоссе в Самаре, где идут масштабные работы, связанные со строительством Фрунзенского моста, по просьбе жителей уберут защитные экраны, которые мешают проезду во дворы. Такое решение было принято во время встречи депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна с жителями района.

Ранее жители высказывали мнение, что проект нужно пересмотреть, сделав съезды со строящейся дороги во дворы домов и убрав экраны, которые перекрывают подъезды к домам. Присутствующий на встрече министр транспорта региона Иван Пивкин заявил, что просьбы жителей будут удовлетворены, экраны уберут, съезды при строительстве учтут.

Кроме того, жители рассказали, что сейчас автомобили объезжают строящийся участок по небольшим дорогам, которые находятся в непосредственной близости к домам. Образуется большой трафик, что создает опасные ситуации для пешеходов, машины поднимают грязь на неухоженных дорогах, плюс разрушается и без того некачественное покрытие.

Хинштейн предложил внести пострадавшие дороги в программу по ремонту на следующий год. Соответствующую заявку подготовит районная администрация.