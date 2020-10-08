При работах в сквере Аксаковых в Самаре нашли эфес офицерской шашки

На эфесе шашки обнаружена надпись «за храбрость». Фото - УГООКН Самарской области

В Самаре продолжаются работы по благоустройству территории на месте будущего сквера Аксаковых на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. На этой же территории располагался дом семьи Аксаковых.

Ранее на строительной площадке были обнаружены фрагменты усадьбы XIX века и остов печи из старинных кирпичей. Как сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, на месте работ нашли 10 старинных кирпичей с клеймами заводов разных городов страны, в том числе из Пермского края и Нижегородской области.

Также найден позолоченный эфес офицерской шашки 1881 года с надписью «За храбрость». После изучения найденные артефакты будут переданы в краеведческий музей.