В Самаре хотят сделать общественный транспорт главным на дорогах

Умная танспортная система сделает жизнь города лучше

В Самаре намерены сделать общественный транспорт главным на дорогах. Приоритет для автобусов и трамваев предусмотрен в рамках проекта создания интеллектуальной транспортной сети в самарско-тольяттинской агломерации.

- Проект будет реализован в период 2020-2024 г.г. - объяснили чиновники, отвечая на вопрос одного из пользователей твиттера об "автоматическом зеленом для трамваев" на пересечении Московского шоссе и Врубеля.

Напомним, что проект внедрения умной транспортной системы в регионе разрабатывается уже давно. Поумнеть должны светофоры, которые будут работать в режиме единой зеленой волны и подстраиваться под текущую ситуацию на дорогах. в целом - это элемент умного города, который объединит много различных компьютерных систем.