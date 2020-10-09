В Самаре школьника, который пропал по дороге в поликлинику месяц назад, ищут при помощи квадрокоптера

Алексей Иванов ушел из дома 7 сентября и до сих пор не выходит на связь
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Самарские следователи просят помощи в розыске 17-летнего Алексея Иванова, который пропал месяц назад.
Напомним, подросток ушел из дома на ул.Ерошевского в половине восьмого утра 7 сентября. Он позвонил родным и сказал, что направляется в поликлинику, но до медучреждения так и не дошел. С тех пор его местонахождение остается для всех загадкой.
Ранее поиски вели родственники, полиция и волонтеры "Лиза Алерт", сейчас к делу подключились следователи. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство".
- В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, обследуются дома, расположенные недалеко от места жительства несовершеннолетнего, а также заброшенные строения, для этих целей используется квадрокоптер, - рассказали в региональном Следственном комитете.
Пропавший подросток выглядит на 17 лет, рост - 175-180 см, Алексей - среднего телосложения с короткими темными волосами и карими глазами. В день исчезновения был одет в кофту бирюзового цвета, темные штаны и кроссовки с черной подошвой.
Всем, кто располагает какой – либо информацией по данному происшествию, просьба обращаться по телефонам: 8(846) 339-12-52, 8(846) 278-24-00, 8(846) 334-02-02.
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