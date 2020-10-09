В Самаре врачам отдадут автомобили чиновников и губернатора

Количество "неотложек" прибавится Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре поликлиникам и больницам отдадут автомобили чиновников. Речь идет об изъятии 130 автомобилей, которые использовались для нужд работников властных структур, и передаче их медикам. Это нужно для усиления качества работы неотложной помощи. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров в своем обращении к жителям.

- Чтобы помощь была более мобильной, мы изымаем у чиновников 130 автомобилей и передаем их поликлиникам и больницам, чтобы скорость реагирования на обращения граждан была быстрее. Свой автомобиль я тоже решил передать для нужд поликлиник, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Он отметил, что будет работать распределительный центр, который будет отправлять на ту или иную заявку любой экипаж, даже не по территориальной привязке. Сюда же будут поступать обращения в скорую помощь, которые операторы посчитали не экстренными.

Губернатор надеется, что все это позволит сделать помощь более быстрой и доступной. Напомним, что жители жалуются на огромные очереди в поликлиниках и долгое ожидание скорой помощи. Журналист КП-Самара подробно рассказывала об этой проблеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В коридорах очереди, аппараты ломаются, скорая не едет: как Самара болеет коронавирусом и что делать

Самарцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках и скорую, которая не приезжает по 2-3 дня. В минздраве все понимают, но врачей не хватает (подробности)

«Спать без обезболивающих не могу, а врачи говорят - все ок»: как я переболела COVID, а никто и не заметил

Я даже не знала, что болела COVID-19, а медики приглашали посидеть в очередях и диагноз не ставили (подробности)