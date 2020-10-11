Дмитрий Азаров: "Можем закрыть более 30 магазинов и кафе в Самарской области"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и сам заразился коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области объявил, что власти намерены жестко пресекать нарушения коронавирусных ограничений. Делается это для того, чтобы стабилизироваться обстановку в регионе. Осенью, после того как стало холоднее, число пациентов с ОРВИ и гриппом стало быстро увеличиваться, к ним добавляются еще и коронавирусные больные. С такой нагрузкой не справляются не только врачи, но и оборудование больниц и поликлиник.

- В этом году мы принимаем экстраординарные меры по укреплению системы здравоохранения, но ничто не поможет, если каждый не будет думать о здоровье, - заявил Дмитрий Азаров. - Крайне важно соблюдать простые требования санитарных врачей. По мнению руководителя Роспотребнадзора, сегодня наибольшую угрозу представляют торговые центры и общественный транспорт. Там в первую очередь нужно соблюдать масочный режим. К нарушителям простых правил и требований принимаются серьезные меры.

По словам Азарова, по области нарушителям выписали уже около тысяч штрафов. Кроме того, примерно три десятка дел о приостановке работы заведений-нарушителей уже ушли в суды. В основном это торговые точки, кафе и рестораны, где не соблюдали коронавирусные требования.

- Мы продолжим эту жесткую работу, чтобы не вводить дополнительных ограничений деятельности предприятий и учреждений, в том числе системы образования, - пообещал глава региона. - От нас с вами зависит, будут ли дети ходить в школу, продолжат ли работать самарские предприятия и малый бизнес, сохранится ли у семей их доход. Я, также как и вы, не хочу введения новых ограничений на территории Самарской области. Давайте создадим условия, чтобы это и не понадобилось

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