Большинство студентов самарского медуниверситета переходят на дистанционное обучение

Студенты будут учиться дома до особого распоряжения Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Студенты со 2 по 6 курс обучения Самарского медицинского университета переходят на дистанционное обучение с 12 октября. Сообщение об этом появилось на странице вуза в социальных сетях.

Отмечается, что студенты будут учиться дома до особого распоряжения. Что касается студентов первого курса, у них и ранее лекции проходили в онлайн-режиме, а практические и лабораторные занятия - в корпусах университета в группах не более 10 человек. При этом студенты 2 курса факультета клинической психологии продолжат обучение в прежнем режиме.

Сейчас в регионе обсуждается возможность досрочных каникул для школьников. Пока в случае болезни школьников или учителей на карантин отправляют отдельные классы.

По данным стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии выявили 13 186 заразившихся коронавирусом, в том числе 129 - в понедельник. По выздоровлению выписаны 10 216 человек, 209 пациентов умерли.