В Тольятти плюс 80: стало известно, где и как в Самарской области заразились коронавирусом

В Самаре за сутки нашли только одного заразившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Тольятти зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в оперштабе региона.

В Самаре, традиционно являющейся лидером по количеству заболевших, на этот раз за сутки нашли только одного заразившегося. Всего в регионе выявлено 129 новых случаев, а с начала пандемии - 13 186.

Большинство новых заразившихся выявляют из числа пациентов, уже заболевших ОРВИ или гриппом. Из контактных с заболевшими выявлено 25 новых случаев, 36 человек ранее не имели симптомов.

Около 80% пациентов выздоровели, в том числе 30 человек по итогам понедельника.

Зафиксировано два новых смертельных случая - скончались две женщины, обе страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, одной из них было 79 лет, она также имела заболевания органов дыхания, второй - 69 лет, у нее были заболевания эндокринной системы.

Всего умерли 209 человек.