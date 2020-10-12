Бывшего начальника конвоя ФСИН признали невиновным в служебном подлоге

Ленинский районный суд сегодня вынес приговор по делу о присвоении миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 октября, в Самаре огласили приговор бывшему начальнику ФКУ управления конвоирования УФСИН России по Самарской области Андрею Апанасику. Его судили по двум статьям: служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями, но виновным признали лишь по одной из них.

Напомним, Апанасика задержали в декабре прошлого года сотрудники ФСБ. По версии следствия, он присвоил около миллиона рублей: деньги начислялись 4 сотрудникам конвойной службы, которые на самом деле не работали. За «мертвые души», как считают силовики, деньги получал их начальник - Андрей Апанасик.

Уголовное дело в суде рассмотрели за два с половиной месяца, подсудимый вину признал частично.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Ленинского районного суда, где решалась бывшего конвоира, Апанасика признали виновным лишь по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». За это его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, плюс ему запретили в течение года работать в органах госвласти.

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