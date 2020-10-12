Дмитрий Азаров отдал свою "Ладу Гранту" врачам детской больницы имени Н.Н. Ивановой

Машина губернатора теперь помогает медикам Фото: соцсети

Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров рассказал, как движется дело с передачей 130 машин чиновников в распоряжение "неотложек" поликлиник. Сегодня ему прислали фотоотчет, из которого следует, что автомобили уже заступили на службу.

- В том числе, как и обещал, свой автомобиль также передал врачам, его определили в детскую больницу им. Н.Н. Ивановой, - отметил глава региона в своем Instagram.

Азаров выразил уверенность в том, что дополнительный транспорт поможет медикам. Напомним, что в губернии планируют открыть распределительный центр, который будет отправлять на заявку любой экипаж, даже не по территориальной привязке. Сюда же будут поступать обращения в скорую помощь, которые операторы посчитали не экстренными.