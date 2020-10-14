345 самарских ординаторов помогают бороться с COVID

Ординаторы работают наравне с коллегами Фото: другой источник.

В самарском медуниверситете рассказали, сколько ординаторов уже сегодня помогают бороться с коронавирусом. По словам директора Института профессионального образования СамГМУ Светланы Палевской, сейчас врачами-участковыми и врачами-стажерами работают 345 специалистов.

- Участковые врачи - первичное звено здравоохранения, а врачи-стажеры - те, кто пошел работать в медицинские организации, ковидные центры, где непосредственно помогают специалистам в реализации мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, - отметила она.

Всего в вузе сегодня 749 ординаторов первого и второго года обучения. Их продолжат привлекать к работе, в том числе в мобильных бригадах, которые придут на помощь скорым.

«КП-Самара» уже рассказывала истории ординаторов, которые работают в «красной зоне» и считают, что поступить по-другому в почти военной ситуации просто не могли.

- Я получаю здесь огромный опыт работы с больными. Это просто бесценно. И я ничуть не жалею, что пошел, и думаю, что это полезно все студентам-старшекурсникам, ординаторам, всем коллегам, - поделился врач-стажер Вячеслав Бормотов.