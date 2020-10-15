Самарский Роспотребнадзор обязал заразившихся коронавирусом и контактных самоизолироваться

Заразившимся и контактным теперь нужно самоизолироваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова подписала постановление об усилении мер для заразившихся коронавирусом.

В соответствии с постановлением заразившиеся коронавирусом должны самоизолироваться по месту пребывания до полного выздоровления. Заболевшим запрещается ходить на учебу или на работу, посещать общественные места и массовые скопления людей, ходить в магазины и аптеки, не пользоваться общественным транспортом. А при ухудшении самочувствия вызывать врача на дом. Контактным тоже нужно изолироваться на 14 дней со всеми аналогичными ограничениями.

В Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 13 578 заразившихся, из них 10 651 вылечился, умерли 216 человек. В последнее время в регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев. Ранее стало известно о вспышке коронавируса в Потаповском пансионате для инвалидов (психоневрологический интернат), там было выявлено 42 случая заражения.