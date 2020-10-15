Самарский адвокат не смог оправдаться в мошенничестве на 18 млн рублей

Бывший адвокат Сергей Формазов признан виновным в мошенничестве Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре в очередной раз посчитали доказанной в полном объеме вину Сергея Формазова в совершении мошенничества.

Напомним, по версии следствия, будучи адвокатом, с 2008 по 2011 год он провернул в Новокуйбышевске целую серию афер с недвижимостью: оформлял на себя нотариальные доверенности, квартиры продавал, а деньги своим клиентам не передавал. Ущерб от его деятельности оценили в 18 млн рублей. Обвинение ему было предъявлено за мошенничество в крупном и особо крупном размере. На суде уголовное преследование своей персоны бывший адвокат связывал с личным конфликтом с новокуйбышевской судьей.

Чапаевский городской суд виновным его признал еще в январе. Обвинительный приговор Формазов и его адвокат пытались обжаловать сначала в Самарском областном, а потом и в Шестом кассационном суде. Сегодня коллегия судей в очередной раз признала приговор справедливым, законным и обоснованным. Бывшему адвокату в колонии предстоит провести 7 лет.

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