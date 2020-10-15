Координационный центр для пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19 создан в Самарской области

В центре ежедневно работают врачи, психологи и операторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области создан координационный центр для работы с пациентами с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Центр создан на базе самарской поликлиники № 15. Там ежедневно работают 20 специалистов - врачи, психологи и операторы. Также центру переданы дополнительные мобильные бригады для оказания помощи на дому.

Операторы центра будут систематически обзванивать лечащихся амбулаторно пациентов, в том числе с коронавирусом, для контроля их состоянии здоровья.

В центре организована горячая линия, куда можно обратиться для консультации или вызвать врача на дом. Позвонить можно по телефону 8-800-30-22-163.

По данным на 15 октября в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 13 578 заразившихся коронавирусом, из которых вылечился 10 651. Умерли 216 человек.