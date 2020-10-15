В Чапаевске плюс 25: стало известно, где и как заболели коронавирусом в Самарской области

Больше всего заразившихся выявляют среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по итогам суток выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом, больше всего заболевших в Чапаевске, Самаре и Сызрани. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

В Чапаевске на этот раз зафиксировано 25 случаев, город оказался лидером по числу заболевших, выявленных за сутки. В Самаре 19 новых случаев, в Сызрани - 18. В Красноярском районе, где ранее стало известно о вспышке коронавируса в Потаповском пансионате для инвалидов (психоневрологический интернат), на этот раз 5 случаев. Лишь одного заболевшего нашли в Тольятти.

Больше всего заразившихся выявляют среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией - 93 человека. Из контактных выявлено 9 новых случаев, у 32 человек коронавирус нашли при профобследовании.

За сутки умерли еще три человека. Среди них две женщины в возрасте 66 и 69 лет, а также 67-летний мужчина. Они страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего умерли 216 человек.

В регионе регулярно фиксируется более 100 новых случаев заражения за сутки, из-за этого были ужесточены ограничительные меры.